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В Конгрессе США задержали нарушителя порядка
Автор:Редакция news.by
В американском Капитолии задержали мужчину, который прервал обсуждение законопроекта президента США Дональда Трампа о расходах и налогах.
Мужчина выкрикивал реплики в адрес законодателей, называя их "ужасными" и "отвратительными". Чем конкретно был вызван гнев посетителя, не сообщается. Большая часть из его комментариев была неразборчива и направлена в адрес республиканцев.
В конце концов мужчину арестовали за нарушение общественного порядка после того, как он отказался замолчать.