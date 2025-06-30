В Конгрессе США задержали нарушителя порядка

В американском Капитолии задержали мужчину, который прервал обсуждение законопроекта президента США Дональда Трампа о расходах и налогах.

Мужчина выкрикивал реплики в адрес законодателей, называя их "ужасными" и "отвратительными". Чем конкретно был вызван гнев посетителя, не сообщается. Большая часть из его комментариев была неразборчива и направлена в адрес республиканцев.