В Корнеллском университете вспыхнули массовые протесты

В Корнеллском университете США вспыхнули массовые студенческие протесты, которые сопровождаются актами вандализма. Поводом для бунта стала реакция администрации вуза на обвинения в сексуальном насилии в одном из студенческих братств.

Возмущенные молодые люди заполонили центральную площадь кампуса, требуя немедленного отчисления виновных, при этом главное административное здание учебного заведения ночью забросали краской и повредили. Представители независимых студенческих организаций требуют реформировать университетскую судебную систему и превратить ее в полностью независимый институт.

На фоне эскалации ситуации руководство вуза стянуло дополнительные силы правопорядка для охраны кампуса.