В Кремле оценили миротворческие усилия США

Любые попытки контактов по разрешению конфликта в Украине - это шаг в сторону мира, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва высоко ценит миротворческие усилия американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, посетивших российскую столицу.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:

"Любые попытки, более или менее эффективные, это один маленький шаг в сторону мира. Мы действительно очень высоко ценим миротворческие усилия американских переговорщиков. Путин сам лично говорил, что он высоко ценит усилия президента Трампа, что он признателен президенту Трампу за приверженность этой ориентации на мир. Мы не исключаем, что может состояться телефонный разговор президентов по итогам поездки американских переговорщиков".

В Кремле не исключают возобновления трехстороннего формата переговоров. Однако говорить о точных сроках и месте проведения встречи пока преждевременно.