В Кремле заявили, что торговые партнеры России не принимают "адские санкции" США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что торговые партнеры Москвы отвергают политику введения американских "адских санкций" в отношении РФ. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы находимся в постоянном контакте с нашими торговыми партнерами. Вы слышали уже заявления, в которых они дали оценку таким возможным ограничениям вторичного характера. Все единогласно говорят о полном неприятии такой политики", - обратил внимание представитель Кремля, комментируя документ об "адских санкциях" США против нефтегазового экспорта РФ.

При этом Песков сказал, что РФ научилась минимизировать негативный эффект от санкций. "В отношении России было введено более 30 тыс. различных санкций - корпоративных, секторальных, против физических лиц и так далее. Конечно, Россия в значительной степени адаптировалась к этим санкциям и нашла способы минимизации негативного эффекта от их реализации", - отметил он.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что такой документ вряд ли способствует более успешному продвижению по пути украинского урегулирования. Также, по его мнению, закон не способствует реанимации двусторонних отношений.

В сентябре 2026 года американский лидер Дональд Трамп подписал принятый Конгрессом США законопроект об ужесточении санкций в отношении России. Инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции против торговых партнеров России. Согласно тексту законопроекта, Соединенные Штаты Америки могут ввести пошлины в размере 100 % в отношении стран, которые являются основными покупателями российских нефти и газа. Кроме того, в документе предусмотрены меры по ужесточению санкций против Ирана.

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