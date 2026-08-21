В Кыргызстане обнаружены тела пропавших альпинистов

Трагические новости пришли из Кыргызстана. На дне ущелья Корумду на высоте 6,5 тыс. метров обнаружены тела трех человек.



С высокой вероятностью это пропавшие в начале августа альпинисты из Беларуси и Литвы. Об этом сообщил глава Федерации альпинизма и скалолазания Кыргызстана и руководитель Государственного агентства по туризму Эдуард Кубатов, пишут местные СМИ.

Поисковая операция велась силами МЧС и волонтеров в экстремальных условиях. Сейчас спасатели ожидают устойчивой погоды, чтобы окончательно подтвердить личности погибших и начать сложнейшую транспортировку тел в город Ош.

Посольство Беларуси в Кыргызстане находится в постоянном контакте с местными органами власти и родственниками пропавших белорусов.