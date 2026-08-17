В Кыргызстане приостановлены поиски пропавших белорусских альпинистов

В Кыргызстане из-за опасных условий приостановили поиски пропавших альпинистов, среди которых - двое граждан Беларуси и один Литвы.

Накануне спасатели нашли их обувь, а до этого - рюкзак, спальный мешок и другие личные вещи. При облете склона беспилотник снял место схода снежно-каменной массы. При разборе записей в выносе рядом с найденными раньше вещами были видны тела. С высокой вероятностью это участники группы.

Второй этап поисков планируется провести в конце августа или в сентябре. Сроки будут согласованы с родственниками пропавших.

Напомним, альпинистов ищут с 4 августа. Они поднимались на пик Корумду высотой 6613 м.