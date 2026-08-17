В Кыргызстане с дрона обнаружены тела, предположительно, пропавших белорусских альпинистов

В Кыргызстане в горах Памиро-Алая с помощью беспилотников с высокой долей вероятности обнаружены тела двоих белорусских альпинистов, пропавших в начале августа. Обломки снаряжения и погибших спортсменов зафиксировали в зоне выноса лавины на высоте около 5,4 тыс. м. В момент катастрофы группа шла в одной связке.

Спасатели МЧС Кыргызстана пока не могут физически добраться до места трагедии из-за экстремального рельефа и непрекращающихся камнепадов.

Сейчас ведомства прорабатывают операцию по эвакуации тел. Точное опознание будет проведено только после их спуска в базовый лагерь.