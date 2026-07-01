В Ланьчжоу стартует первый Форум регионов Беларуси и Китая: ожидается подписание около 40 документов

1 июля в китайском в городе Ланьчжоу стартует первый форум регионов Беларуси и Китая. Это площадка для перехода от договоренностей к конкретным прикладным проектам. Уже завершилась регистрация участников и последние приготовления к церемонии открытия.

Сила регионов во имя совместного развития и процветания. Считаные часы остаются до церемонии открытия межрегионального форума. Однако уже накануне состоялся ряд бизнес-встреч и переговоров.

Топ-новость: Гродно и Ланьчжоу стали побратимами. Безусловно, это открывает новые горизонты для сотрудничества в самых разных областях: от экономики и городского управления до реализации проектов в культуре и образовании.

Прошла встреча соорганизаторов форума - руководства Гродненской области и провинции Ганьсу. Губернатор Юрий Караев отметил богатую многолетнюю историю межрегионального сотрудничества с этим китайским регионом. Основой как раз послужило соглашение о побратимских связях в далеком 2007 году.

Масштабы первого форума впечатляют, участвуют 23 региона Китайской Народной Республики и представители всех областей нашей страны и города Минска. В планах - подписать около 40 двусторонних документов. Впереди участников ждут двусторонние встречи, церемония открытия и тематические секции.