В Латвии беспилотник упал в озеро и взорвался

В Латвии снова упал беспилотник, на этот раз в озеро Дридзис. При контакте с водой он взорвался. Пострадавших нет.



О падении полиции сообщили местные жители - правоохранители проводят обследование территории с привлечением дополнительных сил, включая спасателей и военных. Были обнаружены возможные обломки аппарата.



Национальные вооруженные силы Латвии сообщили, что сенсоры не зафиксировали влет беспилотника, из-за чего система массового оповещения не сработала.