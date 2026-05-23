В Латвии беспилотник упал в озеро и взорвался
Автор:Редакция news.by
В Латвии снова упал беспилотник, на этот раз в озеро Дридзис. При контакте с водой он взорвался. Пострадавших нет.
О падении полиции сообщили местные жители - правоохранители проводят обследование территории с привлечением дополнительных сил, включая спасателей и военных. Были обнаружены возможные обломки аппарата.
Национальные вооруженные силы Латвии сообщили, что сенсоры не зафиксировали влет беспилотника, из-за чего система массового оповещения не сработала.