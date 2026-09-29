В Латвии из-за дождей объявили ЧС в сельском хозяйстве до января

Правительство Латвии объявило чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве из-за продолжительных осадков летом и в начале осени, что осложнило сельскохозяйственные работы, сообщают латвийские СМИ.

Чрезвычайная ситуация будет действовать на всей территории страны до 10 января следующего года.

Из-за непогоды больше всего пострадала западная часть республики, особенно регион Курземе. У многих хозяйств снижаются доходы и возникают трудности с выполнением финансовых обязательств.

Чрезвычайная ситуация в сельском хозяйстве из-за обильных дождей объявлялась в Латвии и в прошлом году.