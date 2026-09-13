В Латвии неизбежен рост цен на все виды энергии

Компания "Латвэнерго" предупредила граждан Латвии о скором неизбежном повышении тарифов. Пока речь не идет о конкретных цифрах: специалисты лишь советуют готовиться к резкому росту тарифов.

Причин сразу несколько: из-за войны на Ближнем Востоке продолжает дорожать нефть и спрогнозировать уровень цен даже на ближайшие несколько дней невозможно. Вдобавок Евросоюз медленно заполняет газовые хранилища: пока лишь на 60 %. Все это создает крайне опасную ситуацию.

Между тем латвийские эксперты считают: повышение цен составит не менее 20 %.