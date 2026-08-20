В Латвии обсуждают вероятное закрытие пункта пропуска "Патерниеки"

Вновь бурлят латвийские соцсети. Власти прибалтийской страны в закрытом режиме якобы обсуждают возможность прекращения работы последнего погранперехода на границе с Беларусью.

Если верить утечкам, движение через КПП "Патерниеки" могут остановить 21 августа, а по некоторым данным, даже и 20 августа. На прямые запросы в этой связи латвийские власти опровергать либо подтверждать слухи не спешат.

Между тем Рига уже закрывала латвийско-белорусскую границу в конце июля. Это немедленно вызвало активные возмущения бизнеса, ведь для маленькой прибалтийской страны транзит по сути является единственным источником дохода. Тогда перевозчикам удалось заставить свои власти отказаться от акта самоудушения. "Патерниеки" открыли, но как надолго?

В ближайшие дни станет ясно, повторят ли рижские чиновники попытку начать разорительную для Латвии политико-экономическую блокаду.