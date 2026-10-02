В Латвии опрос выявил апатичное отношение граждан к выборам в Сейм

В Латвии накануне парламентских выборов социологи зафиксировали глубокий раскол между обществом и политическими элитами.

Официальное исследование компании SKDS показало, что больше половины граждан вообще не интересуются выборами в Сейм. Подавляющее большинство 68 % просто не верят, что их личный голос может что-то изменить. Еще 51 % заявил о полном недоверии к партиям и действующим политикам. Кроме того, 42 % латвийцев убеждены, что власть в Риге абсолютно не прислушиваются к обществу и полностью игнорируют интересы простых людей.

На этом фоне эксперты прогнозируют рекордно низкую явку на избирательных участках.