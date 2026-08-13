В Латвии осталось всего 6 круглосуточных аптек

В Латвии стремительно исчезают круглосуточные аптеки, их осталось всего 6 на всю страну, сообщает БЕЛТА со ссылкой на портал bb.lv.

Последняя круглосуточная аптека во втором по величине городе Латвии Даугавпилсе сократила время работы - теперь купить лекарства здесь можно только до 23:00. Таким образом, во всем Латгальском регионе больше не осталось ни одной круглосуточной аптеки, а ближайшие находятся в Риге. Дорога до них из Даугавпилса занимает около трех часов. В других городах региона возможности купить лекарства ночью нет уже несколько лет.

Сокращение работы аптеки в Даугавпилсе стало неприятным сюрпризом для местных жителей.

"Весной у малыша начали болеть ушки, срочно нужны были капли, которых дома не оказалось. Я приходила именно в эту аптеку. Родителям теперь придется тяжело, ведь не будет места, где можно купить лекарства в любое время. Это очень плохо, нужно что-то делать", - поделилась жительница Даугавпилса Виктория.

Заведующая даугавпилсской аптекой Наталия Шершнева рассказала, что решение изменить график работы обусловлено двумя причинами: нерентабельной ночной торговлей и нехваткой кадров.

"Очень сложно найти специалистов. В аптеке могут работать только фармацевты или помощники фармацевтов. Чтобы обеспечить круглосуточный режим, аптеке нужны как минимум четыре специалиста. Одна сотрудница ушла на пенсию, у второй - маленький ребенок. Осталось только двое, кто готов работать по ночам. Это первая причина. Вторая - клиентов очень мало, всего около десяти человек за ночь", - пояснила она.

При этом круглосуточные аптеки становятся все менее доступными по всей стране. Из шести работающих половина находится в Риге. Также пока они еще есть в Елгаве, Тукумсе и Вентспилсе.

Министерство здравоохранения Латвии не обещает решения проблемы с отсутствием работающих по ночам аптек.