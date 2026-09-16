В Латвии отменят более 1200 автобусных рейсов из-за забастовки перевозчиков

Латвию 16 сентября ждет массовая отмена автобусных рейсов. Из-за планирующейся забастовки перевозчиков отменят более 1200 региональный рейсов.

Причиной протеста стал затяжной финансовый тупик. Правительство больше года игнорирует требования транспортников об индексации долгосрочных договоров и отказывается выделять субсидии для покрытия резко возросших расходов на топливо.

Впрочем, и сейчас решать проблемы водителей никто не спешит. Вместо этого Автотранспортная дирекция Латвии объявила, что за каждый сорванный рейс компании ждут штрафы. Для крупных региональных перевозчиков суммарный объем санкций за один только день простоя может превысить 100 тысяч евро.