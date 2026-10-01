Очередная акция вандализма произошла в Латвии. В местечке Даугмале, где покоится прах 73 воинов Красной Армии, неизвестные повалили памятный знак.

Обелиск был не только опрокинут, но его также попытались разбить. Местные жители вызвали полицию, которая зафиксировала преступление.

Примечательно, что в Латвии атакам подвергаются даже защищенные международным законодательством памятные знаки, установленные на могилах. Это является прямым следствием политики государственного вандализма, проводимой властями страны.

В период с 2022 года и по настоящее время в стране уничтожено около 300 памятников, связанных с войной и памятью о подвиге советских воинов.