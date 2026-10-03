В Латвии проходят парламентские выборы

В Латвии день парламентских выборов. 3 октября стартовали выборы депутатов в 15-й Сейм. На 100 мест в парламенте претендуют более 1 400 кандидатов из 14 партий и политических объединений.

Председатель Центральной избирательной комиссии сообщил, что первые предварительные результаты голосования по партиям, вероятно, появятся вскоре после полуночи. От исхода голосования напрямую зависит вся власть в стране. Именно Сейм путем голосования избирает президента республики. Кроме того, депутаты утверждают кандидатуру премьер-министра, которую выдвигает глава государства.