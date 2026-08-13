В Латвии растет число травм на рабочих местах

В Латвии в 2026 году число тяжелых несчастных случаев на рабочих местах выросло более чем на четверть по сравнению с прошлым годом, сообщают местные СМИ.

В этом году уже произошло около 160 несчастных случаев, в том числе 14 случаев гибели работников. По статистике, жертвами несчастных случаев чаще становятся мужчины в возрасте от 35 до 44 лет.

Травмы чаще всего получают в сфере производства, оптовой и розничной торговли, а также в строительстве. Причем каждый третий пострадавший в результате несчастного случая на рабочем месте является новым сотрудником.

В СМИ также отмечают, что многие работники не сообщают о нарушениях безопасности на своих рабочих местах из-за страха увольнения.