В Латвии растет число травм на рабочих местах
Автор:Редакция news.by
В Латвии в 2026 году число тяжелых несчастных случаев на рабочих местах выросло более чем на четверть по сравнению с прошлым годом, сообщают местные СМИ.
В этом году уже произошло около 160 несчастных случаев, в том числе 14 случаев гибели работников. По статистике, жертвами несчастных случаев чаще становятся мужчины в возрасте от 35 до 44 лет.
Травмы чаще всего получают в сфере производства, оптовой и розничной торговли, а также в строительстве. Причем каждый третий пострадавший в результате несчастного случая на рабочем месте является новым сотрудником.
В СМИ также отмечают, что многие работники не сообщают о нарушениях безопасности на своих рабочих местах из-за страха увольнения.