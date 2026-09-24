В Латвии разгорается скандал из-за нелегальной продажи армейских сухпайков

В Латвии разгорается скандал вокруг нелегальной продажи сухих пайков Национальных вооруженных сил.

Журналисты телеканала TV-3 выяснили: на местных интернет-площадках развернулась массовая торговля солдатским провиантом.

При этом на каждой упаковке четко указано, что продукция является собственностью армии и ее распространение гражданским лицам строго запрещено. Подобная торговля квалифицируется как незаконное присвоение государственного имущества.

В Министерстве обороны после выхода сюжета были вынуждены вмешаться. Государственный центр военных закупок уже запустил официальную проверку, чтобы выяснить, через какую именно воинскую часть или склад произошла утечка сухих пайков. Виновным грозит суровое наказание.