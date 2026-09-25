В Латвии разразился скандал после проверки детского дома в Латгалии

Громкий скандал разразился в Латвии после визита омбудсмена в один из детских домов Латгалии. Там вскрылись вопиющие нарушения.

Выяснилось, что на годовые нужды одного ребенка-сироты выделяется менее 200 евро, на которые приходится покупать одежду и обувь на все четыре сезона.

Руководство учреждения признает, что из-за критического дефицита финансирования дети в учреждении банально недоедают.

При этом латвийские власти не жалеют средств на военные нужды. Рига тратит рекордные суммы на оборонный сектор - почти 5 % ВВП. Страна входит в число лидеров НАТО и ЕС по доле военных расходов.