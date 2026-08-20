В Латвии с 21 по 23 августа пройдут военные учения бригады НАТО

Латвия в очередной раз станет плацдармом для военных учений бригады НАТО. Маневры пройдут в латвийском Даугавпилсе (недалеко от границы с Беларусью) с 21 по 23 августа.

Цель, поставленная перед многонациональной натовской бригадой, - повысить свою готовность к выполнению поставленных задач по так называемой обороне.

Согласно официальной формулировке, учения направлены на укрепление способности союзников обеспечить оперативное реагирование в восточной части Латвии.