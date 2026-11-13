В Латвии смертность существенно превысила рождаемость в 2026 году

Население Латвии стремительно стареет. По данным статистического управления, за 9 месяцев 2026 года в стране родилось чуть более 8,5 тыс. детей - это на 5 % меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

В то же время с начала года в республике скончались более 19 тыс. человек. В итоге естественная убыль населения превысила отметку в 10 тыс. жителей. С каждым годом этот разрыв все больше. И, как считают эксперты, это далеко не предел.