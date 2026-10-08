В Латвии цены на топливо выросли на треть за год

В Латвии зафиксирован резкий скачок цен на заправках: за год топливо подорожало более чем на треть.

По данным Центрального статистического управления страны, основной удар пришелся на осень. Только за один месяц цены взлетели почти на 10 %. Особенно высока стоимость дизельного топлива. Местные автоперевозчики уже бьют тревогу из-за резкого роста себестоимости поездок.

Впрочем, ситуация тревожна для всего ЕС. Европейцев уже готовят к тяжелой зиме. По словам Урсулы фон дер Ляйен, с конца февраля цена на газ выросла на 140 %, дизель подорожал вдвое, а дополнительные расходы Европы на импорт ископаемого топлива уже достигли 100 млрд евро.