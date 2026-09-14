В Латвии водители автобусов готовят масштабную забастовку

В Латвии назревает масштабный транспортный кризис. 16 сентября местные водители автобусов планируют объявить общенациональную забастовку и отказаться выходить на работу.

Под угрозой отмены оказались более 5 тыс. регулярных рейсов прямо в разгар рабочей недели. Причиной социального протеста стало нежелание властей проводить индексацию долгосрочных договоров с перевозчиками, которой профсоюзы безуспешно требуют больше года.

Для сохранения сети маршрутов транспортники требуют выделить дополнительно 15 млн евро, вот только Автотранспортная дирекция Латвии решать эти проблемы не спешит. Вместо этого чиновники уже начали экстренно набирать штрейкбрехеров, которые выйдут на маршруты за бастующих.