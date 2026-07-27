Латвия потратит сотни тысяч евро на демонтаж дорожных знаков с названиями российских и белорусских городов. Всего в стране насчитали более 300 таких указателей. Изначально смету оценивали в 120 тыс. евро, но итоговая сумма расходов значительно вырастет до сотен тысяч евро.

Идеологическую инициативу Рига реализует на фоне глубокого кризиса в национальной медицине. Пациенты в Латвии ждут приема врача по полгода, очереди на обследования для детей также превышают шесть месяцев. При этом местные журналисты отмечают, что на борьбу со знаками и финансовую поддержку Киева деньги в бюджете находятся мгновенно.

Фото: magnific.com