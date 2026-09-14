Санкции против Беларуси и России вновь бьют по их инициаторам. В латвийском Резекне закрывается завод электроинструментов Rebir, работавший на протяжении 60 лет.

Руководство предприятия признало, что причиной краха стали антироссийские рестрикции. Крупнейшими рынками сбыта продукции были Россия и Беларусь. Попытки наладить альтернативный экспорт через Турцию и Казахстан провалились, а для выхода на западные рынки у завода просто не хватает оборотных средств.

Отметим, ранее Рига попыталась выставить счет Брюсселю. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс потребовал из бюджета Евросоюза 7 млрд евро, чтобы хоть как-то покрыть последствия разрыва экономических связей с нашими странами.