В Латвии решили бросить вызов географии. Там заменят 235 дорожных знаков с названиями городов Беларуси и России. Инициативу поддержало Министерство сообщения Латвийской Республики.

На замену собираются потратить около 120 тыс. евро. Завершить работы хотят до 30 сентября 2026 года. При этом в Латвии, напомним, регулярно не хватает денег на здравоохранение. Страна отстает от соседей и норм Евросоюза, из-за чего растут очереди к врачам, а больницы не могут вовремя принять всех пациентов.