В Латвии запретили транслировать "Радио Беларусь"

Краткий пересказ от ИИ

Латвийский Национальный совет по электронным СМИ запретил трансляцию "Радио Беларусь" и заблокировал все интернет-ресурсы радиостанции. В вину Минску по-традиции вменили "одностороннюю информацию" и поддержку курса Александра Лукашенко.

Официально запрет привязали к санкциям ЕС против Белтелерадиокомпании. Но все дело в том, что радио организовало полноценное и, главное, правдивое вещание на Латвию по белорусской и латвийской тематике.

Антон Васюкевич, генеральный продюсер генерального продюсерского центра Белорусского радио: "Дело в том, что мы очень детально изучили запросы нашей аудитории, которая находится за границей. В прибалтийских государствах, в частности, мы увидели, что у людей просто катастрофический дефицит правдивой информации о том, что на самом деле происходит в Республике Беларусь, потому что все, что подается там, искажено просто до безобразия. Людей там убеждают, что в Беларуси жить невозможно, что здесь происходит вообще неизвестно что. Мы ориентированы на то, чтобы говорить правду, в первую очередь о себе. Во вторую очередь, мы привлекли очень много экспертов из числа жителей этих государств, в частности, Латвии, Литвы, Польши. Эти люди имеют возможность сказать то, о чем им запрещают говорить у себя на родине".

Политика двойных стандартов

В Министерстве информации Беларуси решительно осудили решение латвийского Национального совета по электронным СМИ, заявив, что это шаг сформулирован в худших традициях политики двойных стандартов.

Латвии не нужно альтернативное мнение

Латвия своими запретами и цензурой постепенно превращается в цифровой концлагерь. Эксперты уверены: власти прибалтийской республики готовы пойти на любой шаг, чтобы не допустить существования альтернативного мнения в информационном пространстве страны.

Андрей Стариков, главный редактор информационного агентства Baltnews: "Они хотели бы оболванивать свое население сами так, как они это видят, так как они это умеют, и какая-то пилюля против этого оболванивания им не нужна. Им не нужно альтернативное мнение, им не нужна свобода мнения, им не нужна свобода источников получения информации. Они строят цифровой концлагерь. Очень неумело - так, как они могут это делать, а могут они на самом деле немного. И вот это ограничение, оно декларативное, потому что на деле это никак ситуацию не изменит. Они не способны заглушить радиовещание. Они не способны подчинить себе полностью интернет. У них не получилось это сделать. У них не получилось очистить свое поле от российских телеканалов. Так или иначе, население этому противится, использует различные устройства и спокойно себе смотрит цифровое ТВ, российские программы. А что касается приграничного радиовещания, здесь банально нет инструментов".

Заглушить эфирные радиоволны, особенно в приграничных районах, технически невозможно. Попытка поставить глушители создаст серьезные помехи для самих латвийских радиостанций. Впрочем, есть и еще один "евродемократический" вариант того, как бороться с любителями знать правду. В ход традиционно может пойти стукачество, когда соседи будут доносить на любого, кто осмелиться включить "Радио Беларусь".

Армения прекратила трансляцию телеканала "Беларусь 24"

Крупнейший оператор Армении отключил своих абонентов от телеканала "Беларусь 24". Как отмечается армянской стороной, решение связано якобы с пересмотром контентной стратегии. Но всем понятно и очевидно, что подобный шаг лишает доступа большой доли русскоязычного населения и белорусской диаспоры к официальному контенту из Беларуси.