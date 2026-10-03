В Латвии завершилось голосование на парламентских выборах

Избирательные участки в Латвии закрылись в 20:00. В эти минуты продолжается подсчет голосов. От исхода голосования напрямую зависит вся вертикаль власти. Именно парламент тайным голосованием избирает президента республики. Кроме того, депутаты утверждают кандидатуру премьер-министра, которую выдвигает глава государства.

Ранее кандидат в депутаты Сейма Андрей Пагор назвал текущую предвыборную гонку самой грязной в истории, обвинив правящие силы в попытках удержать позиции любыми способами.