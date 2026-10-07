В латвийских больницах наблюдается дефицит врачей, лекарств и финансов

Кризис системы здравоохранения Латвии. В стране дефицит врачей, лекарств и финансов. Не хватает более полумиллиарда евро на 2027 год. Жители вынуждены оплачивать из собственного кармана треть стоимости медицинских услуг. Это более чем вдвое превышает средний показатель по Евросоюзу.

Нехватка кадров приводит к огромным очередям, откладыванию диагностики и, как следствие, к снижению продолжительности жизни населения. Латвия отстает и по доступности современных лекарств.