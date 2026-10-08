В Льеже полиция применила водометы для разгона студенческих протестов

Полиция Льежа применила водометы и слезоточивый газ для разгона протестов учащихся лицеев и студентов. Задержано более 150 человек (преимущественно несовершеннолетних).

Старшеклассники протестуют против жестких мер экономии на образовании. Обучение в вузах дорожает, как и стоимость проезда для учащихся. При этом учебные часы преподавателей увеличиваются без повышения зарплат.

Из-за критической ситуации власти временно закрывали главный ж/д вокзал, а предпринимателей призвали срочно свернуть работу. Кроме того, мэр Льежа с 8 октября ввел официальный запрет на уличные собрания более 3 человек.