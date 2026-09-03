В Литве без света после бури остаются более 4 тыс. потребителей

Вильнюс нашел очередной способ выпросить денег у Брюсселя. На этот раз поводом называют восстановление страны после бури.

Литовский министр сельского хозяйства надеется успеть подать в Еврокомиссию заявку до октября, чтобы транш смог попасть в бюджет 2027 года.

А пока в стране до сих пор не устранили последствия шторма. Почти две недели более 4 тыс. потребителей остаются без света. Вместе с тем метеослужбы предупреждают о новых ливнях, и часть урожая может быть потеряна полностью.