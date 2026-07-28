В Литве боевая группа НАТО отработала сценарий переброски войск по суше

Очередные учения НАТО проходят на восточном фланге. На этот раз многонациональная боевая группа под командованием немецкой бригады отработала сценарий экстренной переброски войск по суше.

В маневрах были задействованы около 80 единиц тяжелой колесной и гусеничной техники, включая танки и БМП. Согласно плану учений, военная техника вышла со своей базы в немецком городе Мюнстер, пересекла территорию Польши и прибыла на полигоны в Литву.

Официальной целью масштабных тренировок литовское оборонное ведомство назвало демонстрацию высокой военной мобильности и готовности альянса к коллективной обороне.