В Литве два священника отданы под суд за развратные действия в отношении детей

В Литве бушует скандал вокруг истории священников-педофилов. Двое из них отданы под суд за развратные действия в отношении десятков детей в возрасте от 11 до 18 лет.

Один из подозреваемых уже признал свою вину, оба отстранены от служения.

Общественность возмущена, ведь первые обвинения в адрес священников-педофилов прозвучали давно. Однако никаких мер принято не было, оба продолжали совершать преступные деяние на протяжении 23-х лет.