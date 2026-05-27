В Литве хакеры украли данные 600 тыс. граждан и силовиков
В Литве разгорается скандал вокруг системы национальной кибербезопасности. Из Центра регистров через уязвимости в учетных записях Департамента миграции было похищено более 600 тыс. записей.
В доступе хакеров оказались имена, личные коды и подробная информация о недвижимости граждан. Особая ирония кроется в том, что в массиве утекших данных числится и информация о литовских силовиках, военных, дипломатах и политиках.
Вот только вместо признания собственной некомпетентности в Вильнюсе предсказуемо пошли по старой методичке. Экс-министр обороны уже заявил, что за взломом "почти наверняка" стоит российская разведка.
Остальные и вовсе разводят руками, призывая граждан немедленно проверить свои аккаунты и быть готовыми к массовому всплеску мошенничества.