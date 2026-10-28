В Литве хотят вернуть всеобщий призыв

Литовские власти делают очередной шаг к тотальной милитаризации. В Сейм внесли поправки о возвращении всеобщего обязательного призыва в армию с 1 января 2030 года.

Под ружье планируют отправлять практически всех военнообязанных мужчин, не имеющих законных оснований для освобождения или отсрочки.

Сегодня литовская армия набирает призывников по случайному принципу из общего списка либо принимает добровольцев. В 2026 году в список включили более 42 тыс. молодых людей, из которых планируется призвать около 5 тыс.

Если же инициативу одобрят, служить придется практически всем, кто попадает под установленные критерии.