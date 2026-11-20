Литовские медики присоединились к акциям протеста педагогов. 19 ноября к Сейму вышли представители профсоюза врачей: они напомнили властям о том, что не получают обещанных прибавок и доплат с 2019 года. За это время уровень инфляции приблизился к 50 % - именно настолько обесценились зарплаты.

Из-за низких доходов в медицину почти не идут новые специалисты: отрасль близка к кадровой катастрофе, поскольку в ней практически не происходит обновления персонала, а пожилые врачи уходят на пенсию.

Одновременно продолжается бессрочная забастовка литовских учителей: в ней участвуют более 200 школ и не менее 4 тыс. преподавателей. Работники сферы образования тоже требуют увеличения зарплат хотя бы на 20 %. 18 ноября с ними встретился профильный министр: он заявил, что власти с сочувствием выслушивают жалобы учителей, но денег для них нет и не предвидится. Приоритетом для правительства остаются оборонные расходы: уже в этом году страна направит на военные нужды почти 5 % ВВП.