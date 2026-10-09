В Литве начал работу полигон для дронов

В Литве начал работу испытательный полигон для дронов. Расположен он в Пабраде на базе уже существующего военного объекта. Это всего в 15 км от границы с Беларусью. На полигоне создана площадка для тестирования дронов, наземных и водных роботов, а также других военных технологий в условиях, приближенных к реальным.

В мае этого года сообщалось, что в Вооруженных силах Литвы создается подразделение автономных дистанционных беспилотных операций для развития потенциала дальнобойных беспилотников.