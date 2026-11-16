16 ноября в Литве началась бессрочная забастовка учителей. По данным Профсоюза работников образования, к акции уже присоединились около 4 тыс. педагогов более чем из 200 школ.

Учебный процесс фактически сорван. Главная причина - отказ властей повышать оклады минимум на 10 % и попытки правительства замять конфликт закулисными договоренностями.

Андрюс Навицкас, председатель Профсоюза работников образования Литвы:

"Правительство и Министерство должны понять: гражданская сила учителей выросла. Манипулировать, делая вид, будто они договариваются с ручными профсоюзами, которые на самом деле не представляют педагогов, больше не получится. Водить учителей за нос больше не выйдет".

В Вильнюсе тем временем заявляют, что денег на выполнение требований в бюджете на следующий год нет. На фоне удорожания жизни и многомиллиардных трат на милитаризацию властям страны явно не до проблем собственных учителей. В четверг педагоги намерены протестовать у стен литовского Сейма.