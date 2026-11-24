Защищать жителей Литвы скоро будет некому: в стране не хватает около 1,5 тыс. полицейских, а также пограничников, спасателей и сотрудников пожарных служб.

Чтобы привлечь новые кадры, МВД просит дополнительно выделить в 2027 году 124 млн евро.

Однако эксперты предупреждают, что ситуация с дефицитом сотрудников в ближайшие годы будет только усугубляться на фоне глубокого демографического кризиса: население республики стремительно сокращается и стареет.

По прогнозам экономистов, к середине века доля пожилых людей в Литве достигнет трети от всех жителей, из-за чего дефицит рабочих рук затронет практически все сферы деятельности.