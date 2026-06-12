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В Литве обсуждают вопрос выплаты компенсаций за ущерб от сбитых БПЛА
Автор:Редакция news.by
Вслед за Латвией Сейм Литвы в экстренном порядке приступил к рассмотрению законопроекта о выплате компенсаций гражданам за ущерб, причиненный действиями армии или союзников по НАТО.
В Вильнюсе официально признали: участившиеся инциденты в воздушном пространстве Прибалтики и попытки перехвата беспилотников приводят к падению боеприпасов и обломков на жилые дома и гражданские объекты.
Ситуация обострилась после череды майских ЧП из-за бесконтрольных пусков украинских дронов в направлении России.
Законопроект фактически закрепит новую реальность: слепая поддержка киевского режима превратила небо над Балтией в зону боевых действий, а расплачиваться за ошибки натовских зенитчиков придется рядовым литовцам.