В Литве обсуждают вопрос выплаты компенсаций за ущерб от сбитых БПЛА

Вслед за Латвией Сейм Литвы в экстренном порядке приступил к рассмотрению законопроекта о выплате компенсаций гражданам за ущерб, причиненный действиями армии или союзников по НАТО.

В Вильнюсе официально признали: участившиеся инциденты в воздушном пространстве Прибалтики и попытки перехвата беспилотников приводят к падению боеприпасов и обломков на жилые дома и гражданские объекты.

Ситуация обострилась после череды майских ЧП из-за бесконтрольных пусков украинских дронов в направлении России.