В Литве одобрили создание еще одного полигона в местечке Капчяместис

Создание еще одного полигона в местечке Капчяместис одобрил парламент Литвы в дополнение к тому, который там уже строится.

За высказалось подавляющее большинство депутатов, которых не остановило недовольство населения: строительство полигонов влечет за собой конфискацию земель.

Площадь очередной тренировочной базы составит полторы сотни квадратных километров, это сопоставимо с территорией такого крупного города, как Каунас.

Новые полигоны должны обеспечить войска НАТО и бригады немецкого бундесвера инфраструктурой для учений и поддержания боевой готовности. Меж тем с комплектованием контингента все не так просто: Минобороны ФРГ столкнулось с дефицитом желающих ехать в Литву, которую немцы считают холодной, опасной и неуютной страной. Бундесвер вербует в Прибалтику все более экзотическими способами: рекламу службы в армии размещают на коробках из-под пиццы и упаковках для кебаба.