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В Литве открыли памятник диктатору и поклоннику Гитлера

В Укмерге торжественно открыли памятник литовскому диктатору и стороннику фашистов. Бюст Антанаса Сметоны восстановлен в том же виде и на том же месте, где он стоял в 1930-х годах.

В церемонии открытия участвовали мэр, члены Сейма, представители администрации города и даже родственники Сметоны. В почетном карауле стояли последователи "лесных братьев" в аутентичной форме.

Сметона был одним из руководителей и организаторов военного переворота в республике, а впоследствии главой авторитарного режима. Был первым президентом Литвы. Перед началом Второй мировой он открыто поддерживал гитлеровскую Германию и выступал против СССР, а в 1940-м бежал к фашистам.

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