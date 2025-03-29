В Литве открыли памятник диктатору и поклоннику Гитлера

В Укмерге торжественно открыли памятник литовскому диктатору и стороннику фашистов. Бюст Антанаса Сметоны восстановлен в том же виде и на том же месте, где он стоял в 1930-х годах.

В церемонии открытия участвовали мэр, члены Сейма, представители администрации города и даже родственники Сметоны. В почетном карауле стояли последователи "лесных братьев" в аутентичной форме.