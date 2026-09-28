В Литве ожидается подорожание продуктов питания

Жителей Литвы ожидает очередная волна подорожания продуктов питания, сообщают местные средства массовой информации, пишет БЕЛТА.

Главными катализаторами роста цен аналитики называют резкое удорожание горючего, природного газа и электроэнергии, а также увеличившиеся расходы на логистику. Все эти издержки производителей в конечном итоге отразятся на кошельках рядовых потребителей.

Многие покупатели уже выражают свое недовольство ценами. "Мясо, молоко, творог, сливочное масло - все дорожает", - заметил один из местных жителей.

Также сообщается о росте цен на дары моря, полуфабрикаты, говядину, мороженое и другую продукцию. По словам представителя Центра данных по сельскому хозяйству Ирмы Янкаускене, цена на яблоки выросла на 17 %.

"Подорожало все, что едим. Мы следим за акциями, смотрим, где дешевле. Так и крутимся, как и большая часть Литвы", - комментирует местная жительница.

Эксперты считают, что цены на продовольствие еще будут расти из-за подорожания энергоресурсов, связанного ситуацией на Ближнем Востоке. "В октябре, ноябре, декабре, думаю, будет 3-4 % (говоря о росте. - Прим. БЕЛТА)", - прогнозирует экономист банка Citadele Александр Изгородин.

Ранее он указывал, что главным источником риска для Литвы и Европы в целом в ближайшие месяцы остаются энергоресурсы. По его словам, цены на газ уже значительно выросли, но нынешний уровень может оказаться не окончательным.

"На данный момент я вижу больше плохих новостей и рисков, чем хороших", - заявлял он. Изгородин отмечал, что рост цен на энергоресурсы будет особенно ощутим с наступлением холодного сезона. Эксперт считает, что рост стоимости энергии, вновь ускорит инфляцию в Литве, которая может подняться до 7-8 %.