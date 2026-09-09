В Литве пациент не дождался приема к врачу

Плачевную ситуацию в системе здравоохранения Литвы описывают местные СМИ.

Жители города Паневежис ждут визита к врачам год и даже дольше. В местной поликлинике наблюдается острая нехватка персонала. Медики перегружены, новые кадры приходят не чаще двух раз в год. Самые большие очереди к окулистам, реабилитологам и кардиологам. Дошло до того, что одному из пациентов приглашение на регистрацию к врачу пришло уже после смерти.

Министр здравоохранения призвал брать на работу больше медсестер - это, по его мнению, позволит уменьшить очереди.