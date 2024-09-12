В Литве планируют сформировать трехпартийную коалицию

Одержавшая победу Литовская социал-демократическая партия не смогла набрать нужного количества голосов для подавляющего большинства в сейме, и сейчас ее представители пытаются договориться с Демократическим союзом "Во имя Литвы" и Союзом крестьян и зеленых. Что касается уже бывшей правящей партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы", она останется в меньшинстве.