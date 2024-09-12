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В Литве планируют сформировать трехпартийную коалицию

В Литве идут переговоры о создании трехпартийной коалиции после парламентских выборов.

Одержавшая победу Литовская социал-демократическая партия не смогла набрать нужного количества голосов для подавляющего большинства в сейме, и сейчас ее представители пытаются договориться с Демократическим союзом "Во имя Литвы" и Союзом крестьян и зеленых. Что касается уже бывшей правящей партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы", она останется в меньшинстве.

Сыграли свою роль политические скандалы, приток мигрантов и многочисленные экономические проблемы. Социал-демократы обещают больше внимания уделять внутренним делам Литвы. Но внешний курс останется прежним.

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