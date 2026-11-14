В Литве подорожает электричество и газ

Жителям Литвы велели готовиться к дорогой зиме: с таким предупреждением выступил Госсовет по регулированию энергетики.

С начала 2027 года бытовые потребители будут платить за электроэнергию на 30 % больше, чем сейчас. Один киловатт-час обойдется в 29,5 цента. Еще больше взлетят цены на газ - рост составит от 38 до 46 %. Регулятор констатировал, что это уровень кризисного 2022 года, который обгоняет рост зарплат и пенсий.

Компенсации получат только 300 тыс. человек из уязвимых групп, остальным власти советуют экономить и отключать отопление перед выходом из дома.