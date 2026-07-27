В Литве построят завод по сборке и техобслуживанию танков Leopard

В Литве договорились построить завод по сборке и техническому обслуживанию немецких танков Leopard. Общая стоимость проекта составляет примерно 30 млн евро.

Строительство планируется начать в этом августе и завершить в ноябре 2027 года. Новый завод будет размещен на территории площадью почти 10 гектаров в Каунасской свободной экономической зоне. На предприятии будет работать около 100 человек.

Комплекс будет включать в себя главный производственный корпус и вспомогательные сооружения. Помимо сборки новой техники, на предприятии будут ремонтировать и обслуживать тяжелую бронетехнику НАТО.