В Литве предлагают сократить число депутатов

В Литве предлагают подумать о сокращении количества депутатов парламента. Местные СМИ публикуют призыв одного из крупнейших бизнесменов страны, владельца торговой сети "Норфа".

Он указывает, что парламент создавали для совершенно другой страны: в той, прежней Литве проживало более 3,5 млн граждан, а в нынешней почти на 1 млн меньше. С учетом демографической катастрофы, слишком большая для страны роскошь - содержать депутатов, которых в парламенте 141, а также их многочисленных помощников.

Это мнение, похоже, разделяют и рядовые литовцы. Они крайне неохотно рожают: за первые полгода 2026 года детей появилось на свет на треть меньше, чем в 2025 году. Но и в целом, по данным свежего опроса, две трети литовцев полагают, что дела в стране идут все хуже и хуже.

Примечательно, что самые большие пессимисты - национал-патриоты, то есть, люди, которые даже не рассматривают возможность уехать из страны. Редкие оптимисты - это молодежь и люди с высшим образованием, которые, в случае чего, готовы легко сняться с места.