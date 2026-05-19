В Литве признались в нехватке средств ПВО

Литве не хватает средств ПВО, заявил глава литовского МИД. По его словам, Вильнюс инвестирует в системы малой и средней дальности, но Литве не хватает средств ПВО дальнего радиуса для защиты от баллистических и крылатых ракет.

Заявление прозвучало на фоне сообщений об обнаружении на востоке страны украинского беспилотника со взрывчаткой. Власти при этом признали, что система контроля над воздушным пространством Литвы не заметила дрон.

